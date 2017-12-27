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«Уральские авиалинии» победили в двух номинациях рейтинга аэропортов «Базэл Аэро»

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Аэропорты «Базэл Аэро» (Краснодарский край) отметили лучших партнеров по итогам летнего сезона 2017 года. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала обладателем наград в двух номинациях, сообщает пресс-служба перевозчика.



По итогам рейтинга «Уральские авиалинии» одержали победу в номинациях «Лучшая авиакомпания по динамике пассажиропотока на внутренних авиалиниях» в аэропорту Краснодар и «За развитие международных маршрутов» в аэропорту Сочи.



Рейтинги пунктуальности и качества сервиса в аэропортах «Базэл Аэро» составляются с 2015 года и определяют наиболее пунктуальные и динамично развивающиеся авиакомпании, лучших операторов в сфере торговли и общественного питания, а также партнеров из туристического бизнеса.



Итоги конкурса подводила специально созданная комиссия, в состав которой вошли аналитики департаментов авиационной и неавиационной коммерции компании «Базэл Аэро».

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