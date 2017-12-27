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«Ростех» отсрочил создание бронетанкового холдинга на базе «Уралвагонзавода»

УрБК, Москва, 27.12.2017. Госкорпорация «Ростех» решила отложить создание бронетанкового холдинга на базе АО «НПК «Уралвагонзавод» и ОАО «Курганмашзавод». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал руководитель госкорпорации Сергей Чемезов.



По его словам, к созданию холдинга можно было бы приступить сразу, однако созданию единой структуры мешает задолженность предприятий.



«Если бы «Уралвагонзавод» был в нормальном финансовом состоянии, то можно было бы и объединить. Но поскольку и «Курганмашзавод» весь в долгах, и «Уралвагонзавод», то сейчас это не так актуально. Если они объединятся, то могут и утонуть — и вытащить их из ямы будет уже очень сложно», — сказал С. Чемезов.



Руководитель «Ростеха» добавил, что к вопросу о создании бронетанкового холдинга госкорпорация вернется через 3-4 года.

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