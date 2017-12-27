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Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров вошел в состав попечительского совета Московской консерватории

УрБК, Челябинск, 27.12.2017. Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров вошел в состав попечительского совета Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и впервые принял участие в его заседании. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Группа ЧТПЗ и Московская государственная консерватория сотрудничают на протяжении нескольких лет. Компания выступает партнером консерватории, оказывая поддержку ее Оперному театру. В 2016 году музыканты консерватории открыли ежегодный благотворительный театральный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность», исполнив перед юными зрителями музыкальную программу «Классика детям». Вступая в попечительский совет, Андрей Комаров подтвердил желание продолжить сотрудничество с одним из самых знаменитых творческих университетов мира и уникальной концертной организации и в дальнейшем», — говорится в сообщении.



«Московская консерватория — университет со 150-летней историей, альма-матер более чем десяти тысяч музыкантов с мировым именем, — отметил Андрей Комаров. — Мы гордимся нашим партнерством и возможностью оказывать поддержку молодым талантам консерватории. Это очень созвучно той социальной и благотворительной политике, которую ведет Группа ЧТПЗ, уделяя особое внимание поддержке образования, культурного и эстетического просвещения молодого поколения. На протяжении 15 лет компания проводит благотворительный детский театральный фестиваль «Снежность», представления которого посетили более 150 тысяч детей. В этом году по инициативе и при содействии Группы ЧТПЗ в Челябинском театре оперы и балета создана детская школа мюзикла, где талантливые ребята бесплатно занимаются вокалом, актерским мастерством и хореографией».



Андрей Комаров является также председателем попечительского совета Челябинского театра оперы и балета. По его инициативе Группа ЧТПЗ ведет масштабную благотворительную и социальную деятельность в регионах присутствия, реализует уникальные образовательные проекты по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров в формате государственно-частного партнерства: «Будущее Белой металлургии» в Первоуральске и Челябинске, «Колледж будущего Татарстана» в Альметьевске.



Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского — первое музыкальное высшее учебное заведение в России, где был создан попечительский совет. Среди персональных членов совета видные представители государственной администрации, бизнеса, науки и культуры: политик Сергей Миронов, ученый-океанолог Артур Чилингаров, главный кардиохирург Министерства здравоохранения России Лео Бокерия, композиторы Родион Щедрин, Андрей Эшпай и другие. Почетным председателем попечительского совета является президент «Сбербанка» Герман Греф.

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