Кризис

Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году

Резервный фонд РФ будет полностью исчерпан в текущем году. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».



По его словам, за год из фонда будет потрачено почти 1,5 трлн руб. Траты Фонда национального благосостояния (ФНБ) составят около 660 млрд руб.



«Дефицит бюджета ожидаем где-то 1,5 трлн руб.», — заявил А. Силуанов.



Согласно одобренным Госдумой поправкам к федеральному бюджету на 2017 год, объем ФНБ был уменьшен на 1,2 млрд руб., до 662,3 млрд руб. Объем Резервного фонда сократили на 15,7 млрд руб., до 1,045 трлн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: