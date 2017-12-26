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В Свердловской области 23% жалоб на ненадлежащую рекламу связано с sms-рассылкой

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области зафиксировало в 2017 году увеличение числа жалоб на ненадлежащую рекламу в регионе. Об этом говорится в статистических материалах ведомства.



За 2017 год ведомство получило 709 заявлений на рекламные материалы (в 2016 году поступили 633 жалобы).



«Наибольшее количество нарушений рекламного законодательства (около 23% от общего количества выявленных нарушений) связано с распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента (sms-рассылка — прим. ред.)», — говорится в отчете.



Недостоверная реклама составила 17% от общего количества выявленных нарушений, неэтичная реклама — 3%. По итогам рассмотрения заявлений было возбуждено 192 дела по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе». Сумма наложенных штрафов составила 3,6 млн руб. (в прошлом году — 2,2 млн руб.).

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