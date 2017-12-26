Новости дня
В Свердловской области 23% жалоб на ненадлежащую рекламу связано с sms-рассылкой
26 декабрь 2017 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области зафиксировало в 2017 году увеличение числа жалоб на ненадлежащую рекламу в регионе. Об этом говорится в статистических материалах ведомства.
За 2017 год ведомство получило 709 заявлений на рекламные материалы (в 2016 году поступили 633 жалобы).
«Наибольшее количество нарушений рекламного законодательства (около 23% от общего количества выявленных нарушений) связано с распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента (sms-рассылка — прим. ред.)», — говорится в отчете.
Недостоверная реклама составила 17% от общего количества выявленных нарушений, неэтичная реклама — 3%. По итогам рассмотрения заявлений было возбуждено 192 дела по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе». Сумма наложенных штрафов составила 3,6 млн руб. (в прошлом году — 2,2 млн руб.).
За 2017 год ведомство получило 709 заявлений на рекламные материалы (в 2016 году поступили 633 жалобы).
«Наибольшее количество нарушений рекламного законодательства (около 23% от общего количества выявленных нарушений) связано с распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента (sms-рассылка — прим. ред.)», — говорится в отчете.
Недостоверная реклама составила 17% от общего количества выявленных нарушений, неэтичная реклама — 3%. По итогам рассмотрения заявлений было возбуждено 192 дела по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе». Сумма наложенных штрафов составила 3,6 млн руб. (в прошлом году — 2,2 млн руб.).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС: Наибольшее число нарушений в 2016 году выявлено в рекламе финансовых услуг
- В Свердловской области количество жалоб на незаконную рекламу выросло на треть
- В Свердловской области снизилась собираемость штрафов за нарушения антимонопольного законодательства
- Свердловское управление ФАС РФ признало рекламу, распространенную ЗАО КБ «Ситибанк» посредством SMS-сообщений, ненадлежащей
- Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Свердловской области Татьяна Колотова: В 2008 году наше управление назначило штрафов на сумму 174 млн. рублей