Дайджест
Всероссийское общество слепых выразило благодарность Александру Ханину
26 декабрь 2017 (17:31)
Свердловская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (СОО ОООИ «ВОС») направила благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.
«В связи с 90-летием СОО ОООИ «ВОС» выражаем Вам искреннюю признательность и сердечную благодарность за активное участие в реализации государственной политики в отношении инвалидов по зрению Первоуральской МО «ВОС». Ваша высокая активность, жизнестойкость и трудолюбие достойны уважения. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия и успехов», — говорится в благодарственном письме, которое подписала председатель Свердловской областной организации ОООИ «ВОС» Мавзиля Юдина.
«В связи с 90-летием СОО ОООИ «ВОС» выражаем Вам искреннюю признательность и сердечную благодарность за активное участие в реализации государственной политики в отношении инвалидов по зрению Первоуральской МО «ВОС». Ваша высокая активность, жизнестойкость и трудолюбие достойны уважения. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия и успехов», — говорится в благодарственном письме, которое подписала председатель Свердловской областной организации ОООИ «ВОС» Мавзиля Юдина.
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