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Всероссийское общество слепых выразило благодарность Александру Ханину

Свердловская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (СОО ОООИ «ВОС») направила благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.



«В связи с 90-летием СОО ОООИ «ВОС» выражаем Вам искреннюю признательность и сердечную благодарность за активное участие в реализации государственной политики в отношении инвалидов по зрению Первоуральской МО «ВОС». Ваша высокая активность, жизнестойкость и трудолюбие достойны уважения. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия и успехов», — говорится в благодарственном письме, которое подписала председатель Свердловской областной организации ОООИ «ВОС» Мавзиля Юдина.

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