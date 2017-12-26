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В результате взрыва фейерверков на Кубе пострадали 39 человек

26 декабрь 2017 (17:31)

Число пострадавших в результате взрыва фейерверков на фестивале в городе Ремедиос возросло до 39 человек. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших. Все они были доставлены в больницы.

Отмечается, что в числе пострадавших шесть детей и подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Состояние многих из пострадавших оценивается как тяжелое и очень тяжелое.

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