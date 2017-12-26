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В Усть-Куте сгорели 26 автомобилей

Пожарные потушили возгорание на территории частного лесопромышленного предприятия в Усть-Куте, в результате которого пострадала площадь около 1 тыс. кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по Иркутской области.



«В ликвидации пожара были задействованы более 30 человек и девять единиц техники. Работа осложнялась наличием в горящих помещениях кислородных и газовых баллонов. Работники эвакуировались из мастерской самостоятельно, пострадавших нет. Экспертами ведутся работы по выяснению причин возгорания», — рассказали в ведомстве.



Отмечается, что при пожаре в ремонтных боксах сгорели 26 машин. При этом первоначально предполагалось, что от огня пострадали производственные площади Транссибирской лесной компании (ТСЛК).

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