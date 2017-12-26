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В швейцарских Альпах погибли три альпиниста

В результате схода нескольких лавин в швейцарских Альпах погибли три альпиниста. Об этом сообщает The Local.



По данным полиции, погибли мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции.



Отмечается, что еще двое альпинистов пострадали. Они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.



Ранее сход лавины произошел в Дагестане.

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