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В швейцарских Альпах погибли три альпиниста

26 декабрь 2017 (17:31)

В результате схода нескольких лавин в швейцарских Альпах погибли три альпиниста. Об этом сообщает The Local.

По данным полиции, погибли мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции.

Отмечается, что еще двое альпинистов пострадали. Они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.

Ранее сход лавины произошел в Дагестане.

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