Дайджест
В швейцарских Альпах погибли три альпиниста
26 декабрь 2017 (17:31)
В результате схода нескольких лавин в швейцарских Альпах погибли три альпиниста. Об этом сообщает The Local.
По данным полиции, погибли мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции.
Отмечается, что еще двое альпинистов пострадали. Они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.
Ранее сход лавины произошел в Дагестане.
По данным полиции, погибли мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции.
Отмечается, что еще двое альпинистов пострадали. Они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.
Ранее сход лавины произошел в Дагестане.
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