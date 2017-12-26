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УФАС Свердловской области выявило в 2017 году семь картельных сговоров
26 декабрь 2017 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы выявило в 2017 году семь картельных сговоров среди компаний. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов.
Из семи случаев Д. Шалабодов назвал только три — сговор среди компаний, участвующих в аукционах по продаже медоборудования, сговор с участием Уральской палаты недвижимости (картель с двумя десятками риэлторов) и картель дорожных компаний. Последний эпизод впоследствии привел к возбуждению уголовного дела в отношении бывшего главы минтранса региона Александра Сидоренко.
«Дела о картелях — достаточно сложные дела. По одному случаю нельзя судить о наличии или отсутствии сговора. Анализируется большая совокупность факторов. К сожалению, суды не поддерживают антимонопольные органы при наличии одного или двух факторов», — отметил Дмитрий Шалабодов.
Из семи случаев Д. Шалабодов назвал только три — сговор среди компаний, участвующих в аукционах по продаже медоборудования, сговор с участием Уральской палаты недвижимости (картель с двумя десятками риэлторов) и картель дорожных компаний. Последний эпизод впоследствии привел к возбуждению уголовного дела в отношении бывшего главы минтранса региона Александра Сидоренко.
«Дела о картелях — достаточно сложные дела. По одному случаю нельзя судить о наличии или отсутствии сговора. Анализируется большая совокупность факторов. К сожалению, суды не поддерживают антимонопольные органы при наличии одного или двух факторов», — отметил Дмитрий Шалабодов.
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