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НПО «Центротех» испытало опытный образец источника тока на новых принципах
26 декабрь 2017 (16:57)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. На промплощадке газораспределительной станции ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» успешно проведены приемочные испытания опытного образца источника тока на основе твердооксидных топливных элементов, разработанного и изготовленного НПО «Центротех» (входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
На рассмотрение приемочной комиссии был представлен опытный образец источника тока «ТОТЭ ЭХГ-1500» мощностью 1,5 кВт.
«Источники тока на твердооксидных топливных элементах предназначены для электроснабжения объектов магистральных газопроводов, электропитания и теплоснабжения объектов, удаленных от сетевого электроснабжения, станций катодной защиты и инфраструктуры газотранспортной системы. Источники тока, произведенные по технологии НПО «Центротех», могут также использоваться для электропитания удаленных станций сотовой связи, при решении вопросов с доставкой топлива», — рассказал генеральный директор НПО «Центротех» Андрей Галата.
Уникальность разработки заключается в преобразовании химической энергии природного газа (метана) в электроэнергию путем окисления метана с восстановлением кислорода. Такую технологию можно использовать для получения электрической и тепловой энергии непосредственно у потребителя, в тех местностях, где по трубопроводу приходит природный газ и нецелесообразно строить линии электропередачи.
Кроме того, источники тока на твердооксидных топливных элементах имеют максимальную универсальность по многим видам газифицированного топлива, высокий коэффициент полезного действия (для установок такого типа), минимальную потребность в техническом обслуживании — периодичность планового ТО составляет всего один раз в год.
Отметим, что работы по данному направлению ведутся в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» с 2012 года. На сегодняшний день, по заключению приемочной комиссии, разработка НПО «Центротех» соответствует требованиям технического задания заказчика — ПАО «Газпром».
В 2018 году Топливная компания Росатома планирует продолжить наработку ресурса «ТОТЭ ЭХГ-1500» на новом месте промышленной эксплуатации с целью определения показателей надежности, ресурса и объемов работ по техническому обслуживанию.
На рассмотрение приемочной комиссии был представлен опытный образец источника тока «ТОТЭ ЭХГ-1500» мощностью 1,5 кВт.
«Источники тока на твердооксидных топливных элементах предназначены для электроснабжения объектов магистральных газопроводов, электропитания и теплоснабжения объектов, удаленных от сетевого электроснабжения, станций катодной защиты и инфраструктуры газотранспортной системы. Источники тока, произведенные по технологии НПО «Центротех», могут также использоваться для электропитания удаленных станций сотовой связи, при решении вопросов с доставкой топлива», — рассказал генеральный директор НПО «Центротех» Андрей Галата.
Уникальность разработки заключается в преобразовании химической энергии природного газа (метана) в электроэнергию путем окисления метана с восстановлением кислорода. Такую технологию можно использовать для получения электрической и тепловой энергии непосредственно у потребителя, в тех местностях, где по трубопроводу приходит природный газ и нецелесообразно строить линии электропередачи.
Кроме того, источники тока на твердооксидных топливных элементах имеют максимальную универсальность по многим видам газифицированного топлива, высокий коэффициент полезного действия (для установок такого типа), минимальную потребность в техническом обслуживании — периодичность планового ТО составляет всего один раз в год.
Отметим, что работы по данному направлению ведутся в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» с 2012 года. На сегодняшний день, по заключению приемочной комиссии, разработка НПО «Центротех» соответствует требованиям технического задания заказчика — ПАО «Газпром».
В 2018 году Топливная компания Росатома планирует продолжить наработку ресурса «ТОТЭ ЭХГ-1500» на новом месте промышленной эксплуатации с целью определения показателей надежности, ресурса и объемов работ по техническому обслуживанию.
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