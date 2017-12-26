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НПО «Центротех» испытало опытный образец источника тока на новых принципах

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. На промплощадке газораспределительной станции ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» успешно проведены приемочные испытания опытного образца источника тока на основе твердооксидных топливных элементов, разработанного и изготовленного НПО «Центротех» (входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



На рассмотрение приемочной комиссии был представлен опытный образец источника тока «ТОТЭ ЭХГ-1500» мощностью 1,5 кВт.



«Источники тока на твердооксидных топливных элементах предназначены для электроснабжения объектов магистральных газопроводов, электропитания и теплоснабжения объектов, удаленных от сетевого электроснабжения, станций катодной защиты и инфраструктуры газотранспортной системы. Источники тока, произведенные по технологии НПО «Центротех», могут также использоваться для электропитания удаленных станций сотовой связи, при решении вопросов с доставкой топлива», — рассказал генеральный директор НПО «Центротех» Андрей Галата.



Уникальность разработки заключается в преобразовании химической энергии природного газа (метана) в электроэнергию путем окисления метана с восстановлением кислорода. Такую технологию можно использовать для получения электрической и тепловой энергии непосредственно у потребителя, в тех местностях, где по трубопроводу приходит природный газ и нецелесообразно строить линии электропередачи.



Кроме того, источники тока на твердооксидных топливных элементах имеют максимальную универсальность по многим видам газифицированного топлива, высокий коэффициент полезного действия (для установок такого типа), минимальную потребность в техническом обслуживании — периодичность планового ТО составляет всего один раз в год.



Отметим, что работы по данному направлению ведутся в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» с 2012 года. На сегодняшний день, по заключению приемочной комиссии, разработка НПО «Центротех» соответствует требованиям технического задания заказчика — ПАО «Газпром».



В 2018 году Топливная компания Росатома планирует продолжить наработку ресурса «ТОТЭ ЭХГ-1500» на новом месте промышленной эксплуатации с целью определения показателей надежности, ресурса и объемов работ по техническому обслуживанию.

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