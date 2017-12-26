«Прилипалы» от экологии

В России, по разным оценкам, в последнее время заблокировали порядка 40-50 крупных инвестпроектов из-за необоснованных претензий экологических некоммерческих организаций. Ущерб как репутационный, так и материальный, который несет бизнес из-за действий подобного рода «экологов», исчисляется миллиардами рублей. Но главное, что от этого страдают не столько крупные компании, сколько простые рабочие, трудящиеся на предприятиях. И все это происходит на фоне экономического кризиса в стране.Собственно, кризис как таковой и является псевдопричиной активизации отдельных граждан и некоммерческих организаций, которые именуют себя «экологами». Логика здесь самая простая — уровень жизни снижается в первую очередь у тех, кто не защищен от пресловутой «экономической турбулентности». Поэтому и возникают «комитеты» и «сообщества» защитников природы, прикрывающиеся благими намерениями, которые начинают свою деятельность с обвинения крупных предприятий в загрязнении окружающей среды.Сравнение здесь простое — рыба-прилипала. Она присасывается к крупным животным, чтобы питаться остатками добываемой пищи.Так было с организацией «В защиту Хопра» в Воронежской области, где активистов движения в ноябре 2013 года задержали по обвинению в вымогательстве у компании денег взамен на остановку протестов.И то же самое произошло в 2017 году в Челябинской области, где СМИ с подачи так называемых «экологов» подхватили информацию о «втором Чернобыле» на предприятиях «Росатома» якобы из-за выброса рутения. Хотя здесь подоплека была скорее политическая. Но и экономическая привлекательность региона также пострадала.Примечательно, что скандалы, которые возникают по инициативе общественников, никогда не появляются вокруг предприятий, не приносящих прибыль. Это всегда либо действующие заводы и фабрики, или же проекты, предполагающие большие денежные вливания.К примеру, в Свердловской области так называемые экологи в упор не замечают проблему бывшего «Красноуральского химического завода» (КМЗ), где когда-то производились взрывчатые вещества. Его директору Ларисе Губайдуллиной предъявили обвинение по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». По версии следствия, с 2014 года остатки взрывчатых веществ хранили и утилизировали ненадлежащим образом, что представляет угрозу населению. Местные жители находили взрывчатку на заброшенных складах завода, ее никто не охранял.Весной 2017 года КМЗ в ходе конкурсного производства приобрел новый собственник за 95 тыс. руб. — в 15,8 раза ниже начальной стоимости. Теперь прокуратура через суд требует от него ликвидировать отходы взрывчатых материалов на земельном участке, находящемся в границах территории предприятия. Только вот активных общественников в этой ситуации как не было, так и нет.А вот вокруг старейшего и стабильного предприятия «Первоуральский новотрубный завод» отдельные экологи пытаются посредством СМИ спровоцировать скандал из-за очистных сооружений, где якобы спускают отработанные воды в реку Чусовая. И потом, по версии этих же общественников, отходы попадают ни больше ни меньше через Волгу в Каспийское море.При этом кроме собственных догадок у инициаторов проверки градообразующего предприятия, входящего в топ российских заводов по изготовлению стальных труб, нет ничего.Сейчас к этому «расследованию» привлечены и Общероссийский народный фронт, на который опирается президент РФ, и федеральное руководство Ростехнадзора через депутата Государственной думы.Но дело даже не в этом. Любой гражданин РФ вправе написать заявление в контролирующие органы, чтобы была организована проверка тех или иных подозрений в отношении людей, предприятий, структур.Только сам факт подачи заявления, без выводов, без доказательств, «вбрасывается» в СМИ, как в истории с тем же выбросом рутения в Челябинской области. Поднимается шум. А вот что будет итогом?Дело в том, что «экологом» в современной России себя может объявить каждый. Для этого не нужно иметь какого-то сопутствующего образования, сдавать экзамены или проходить лицензирование. Главное — назвать себя таковым.Но точку в любом скандале, затеянном таким вот специалистом, всегда ставят именно компетентные органы. Нарушений нет. Обвинения не имеют под собой основы. «Эколог» ошибся в своих подозрениях, а предприятие может работать.Да, может. Только расследование шло не один месяц, и репутационные потери у завода с мировым именем, который обеспечивает стабильным доходом тысячи семей в городе, никакой природозащитник подсчитывать не будет. Ему не важно, что зарубежные партнеры могут «притормозить» контракты на поставку продукции, или банально супруга работника завода, посмотревшая новости, скажет своему мужу, что переживает за него и не хочет, чтобы он трудился на «опасном» производстве.В следующий раз очередной «комитет по защите» найдет очередное обоснование своим предположениям о том, что завод наносит вред экологии, и попробует снова «прилипнуть».Компании, которым нечего скрывать, никогда не будут платить деньги, чтобы нивелировать выпады со стороны тех, кто считает себя правозащитниками. Шантаж, как показывает история, никогда не ограничивается одной выплатой. А вот прецедент с уголовными делами по вымогательству, как это уже было, может повториться.