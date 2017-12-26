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Глава свердловского УФАС посоветовал властям Екатеринбурга исправить ошибки в транспортной реформе

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов посоветовал администрации Екатеринбурга исправить ошибки при проведении торгов на отмену маршрутов.



Таким образом руководитель антимонопольного ведомства ответил на обвинения в срыве первого этапа транспортной реформы в Екатеринбурге.



«У нас нормальные рабочие отношения с администрацией Екатеринбурга. Вопрос только в том, есть ли желание работать в соответствии с законом или нет такого желания. Если кто-то пытается преодолеть решение ФАС, это его личное право. Для того, чтобы достичь какого-то результата, надо работать над исправлением ошибок, а не создавать негативный фон вокруг того что есть», — сказал Д. Шалабодов сегодня на пресс-конференции.



В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится несколько исков администрации Екатеринбурга к областному УФАС. Из-за претензий антимонопольщиков городские власти не смогли отторговать изменение 12 автобусных маршрутов. Это необходимо для отмены четырех маршрутов в рамках первого этапа транспортной реформы. Муниципалитет планировал завершить все процедуры до конца текущего года.

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