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Глава свердловского УФАС посоветовал властям Екатеринбурга исправить ошибки в транспортной реформе
26 декабрь 2017 (16:38)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов посоветовал администрации Екатеринбурга исправить ошибки при проведении торгов на отмену маршрутов.
Таким образом руководитель антимонопольного ведомства ответил на обвинения в срыве первого этапа транспортной реформы в Екатеринбурге.
«У нас нормальные рабочие отношения с администрацией Екатеринбурга. Вопрос только в том, есть ли желание работать в соответствии с законом или нет такого желания. Если кто-то пытается преодолеть решение ФАС, это его личное право. Для того, чтобы достичь какого-то результата, надо работать над исправлением ошибок, а не создавать негативный фон вокруг того что есть», — сказал Д. Шалабодов сегодня на пресс-конференции.
В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится несколько исков администрации Екатеринбурга к областному УФАС. Из-за претензий антимонопольщиков городские власти не смогли отторговать изменение 12 автобусных маршрутов. Это необходимо для отмены четырех маршрутов в рамках первого этапа транспортной реформы. Муниципалитет планировал завершить все процедуры до конца текущего года.
Таким образом руководитель антимонопольного ведомства ответил на обвинения в срыве первого этапа транспортной реформы в Екатеринбурге.
«У нас нормальные рабочие отношения с администрацией Екатеринбурга. Вопрос только в том, есть ли желание работать в соответствии с законом или нет такого желания. Если кто-то пытается преодолеть решение ФАС, это его личное право. Для того, чтобы достичь какого-то результата, надо работать над исправлением ошибок, а не создавать негативный фон вокруг того что есть», — сказал Д. Шалабодов сегодня на пресс-конференции.
В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится несколько исков администрации Екатеринбурга к областному УФАС. Из-за претензий антимонопольщиков городские власти не смогли отторговать изменение 12 автобусных маршрутов. Это необходимо для отмены четырех маршрутов в рамках первого этапа транспортной реформы. Муниципалитет планировал завершить все процедуры до конца текущего года.
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