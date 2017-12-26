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Антиучебник Евгения Потапова стал лучшим образовательным проектом Екатеринбурга

Учредитель ИАА «УралБизнесКонсалтинг» Евгений Потапов стал номинантом премии «Золотой Promotion 2017». Его книга «PR за один день/Антиучебник» признана лучшим образовательным проектом в сфере PR и рекламы по мнению студентов Гуманитарного университета.



В общей сложности победители были оглашены в 12 номинациях. Так, «Блогером года» признан Google Мопс, а «Скандалом года» стало противостояние режиссера Никиты Михалкова с «Ельцин Центром».



Как «Самое громкое событие года» была отмечена акция «Обними пруд», а карта «Город с птичьего полета» агентства «Дикий Филин» стала «PR-проектом года».



Кроме того, «Лучшей PR-акцией» признан праздник «Центрифуга. Она вертится», а в номинации «Межкультурная коммуникация» победил симпозиум «Повседневная революция» в рамках Четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.



«Коммуникационным агентством года» стало BeBrandEvent, «Ньюсмейкером года» — «Inburg Инцидент», а «Лучшим проектом в сфере культуры» — «Поэтическое кабаре» EverJazz.



В номинации «Лучший PR-проект в социальной сфере» победил Брайль-арт: граффити для незрячих (Possible Moscow, агентство StreetArt и НКО «Белая трость»), а «Лучшим рекламным видеороликом» признали работу РА «Восход» «Все любят крабов!».



«Хотелось бы еще раз поблагодарить всех, кто пришёл и составил нам компанию в этот день, было на самом деле приятно видеть, что в нашем городе такое количество талантливых и активных людей», — отмечают организаторы проекта.

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