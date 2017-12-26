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В Асбесте магазин «Магнит» продавал табачные изделия вблизи образовательного учреждения
26 декабрь 2017 (16:13)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. В Екатеринбурге суд признал обоснованным иск Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора к ООО «Тандер» (юрлицо магазина «Магнит» на ул. Ладыженского в г. Асбесте).
Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной иска в защиту неопределенного круга лиц стала незаконная розничная торговля в указанном магазине табачными изделиями на расстоянии менее 100 м. от детского сада.
21 ноября 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение об удовлетворении требований отдела. Действия ООО «Тандер» по продаже табачных изделий в данном магазине были признаны противоправными, на юридическое лицо возложена обязанность их прекратить.
Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной иска в защиту неопределенного круга лиц стала незаконная розничная торговля в указанном магазине табачными изделиями на расстоянии менее 100 м. от детского сада.
21 ноября 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение об удовлетворении требований отдела. Действия ООО «Тандер» по продаже табачных изделий в данном магазине были признаны противоправными, на юридическое лицо возложена обязанность их прекратить.
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