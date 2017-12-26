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Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга «умных» городов России

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга «Индикаторы умных городов НИИТС-2017», составленного Национальным исследовательским институтом технологий и связи. Он занял четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.



В рейтинге проведено сравнение 15-ти крупнейших российских городов по численности населения, а также города-курорта Сочи, население которого во время туристического сезона превышает миллион человек. Задача исследования — дать представление, в каких направлениях стоит развиваться мегаполисам при разработке стратегии «умного» города.



Аналитики НИИТС оценили города по 26-ти показателям, в частности, по уровню развития систем банковского самообслуживания, сетей бесплатного беспроводного доступа, систем интернет-бронирования мест проживания. Также учитывались степень открытости городской власти, прозрачность госзакупок, доступность информации о рынке труда и другие показатели.



В то же время исследование позволило выявить ряд проблем развития «умных» городов в России, таких как отсутствие единой системы показателей качества городских услуг и качества жизни в городе, а также неполнота муниципальной статистики.

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