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Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга «умных» городов России
26 декабрь 2017 (14:15)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга «Индикаторы умных городов НИИТС-2017», составленного Национальным исследовательским институтом технологий и связи. Он занял четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
В рейтинге проведено сравнение 15-ти крупнейших российских городов по численности населения, а также города-курорта Сочи, население которого во время туристического сезона превышает миллион человек. Задача исследования — дать представление, в каких направлениях стоит развиваться мегаполисам при разработке стратегии «умного» города.
Аналитики НИИТС оценили города по 26-ти показателям, в частности, по уровню развития систем банковского самообслуживания, сетей бесплатного беспроводного доступа, систем интернет-бронирования мест проживания. Также учитывались степень открытости городской власти, прозрачность госзакупок, доступность информации о рынке труда и другие показатели.
В то же время исследование позволило выявить ряд проблем развития «умных» городов в России, таких как отсутствие единой системы показателей качества городских услуг и качества жизни в городе, а также неполнота муниципальной статистики.
В рейтинге проведено сравнение 15-ти крупнейших российских городов по численности населения, а также города-курорта Сочи, население которого во время туристического сезона превышает миллион человек. Задача исследования — дать представление, в каких направлениях стоит развиваться мегаполисам при разработке стратегии «умного» города.
Аналитики НИИТС оценили города по 26-ти показателям, в частности, по уровню развития систем банковского самообслуживания, сетей бесплатного беспроводного доступа, систем интернет-бронирования мест проживания. Также учитывались степень открытости городской власти, прозрачность госзакупок, доступность информации о рынке труда и другие показатели.
В то же время исследование позволило выявить ряд проблем развития «умных» городов в России, таких как отсутствие единой системы показателей качества городских услуг и качества жизни в городе, а также неполнота муниципальной статистики.
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