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С начала 2017 года сумма штрафов за незаконную вырубку леса в Свердловской области составила 11,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. С начала 2017 года в Свердловской области привлекли к административной ответственности 870 человек за незаконную заготовку и оборот древесины. Общая сумма штрафов составила 11,7 млн руб. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



По словам заместителя директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Алексея Пажетнова, наибольшее количество незаконных рубок деревьев зафиксировано в Новолялинском, Красноуфимском и Шалинском лесничествах.



«По факту значительного роста незаконных рубок в Новолялинском лесничестве была проведена проверка. За низкий контроль на подведомственной территории к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц, двое — освобождены от занимаемой должности. По факту незаконной добычи древесины ведется следствие в отношении семи человек», — сказал Алексей Пажетнов.



Динамика снижения правонарушений лесного законодательства отмечена в Нижнетагильском, Березовском и Билимбаевском лесничествах.



В 2017 году должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор, проведено более 10 тыс. рейдов. Сотрудники лесной охраны тесно работали с представителями правоохранительных органов. Особое внимание было уделено контролю транспортировки древесины.

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