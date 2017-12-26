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Счетная палата с начала 2017 года выявила нарушения на сумму 1,9 трлн рублей

УрБК, Москва, 26.12.2017. Счетная палата с начала 2017 года выявила более 6,5 тыс. нарушений на сумму 1,9 трлн руб. Об этом говорится на сайте ведомства.



«При этом снижается объем выявленных нарушений, имеющих непосредственное влияние на потери федерального бюджета или несущих риски возникновения ущерба для государства», — говорится в сообщении.



Число выявленных нарушений в сфере госзакупок составило 2,3 тыс. (на 118,7 млрд руб.), при формировании и исполнении бюджетов — более 2 тыс. (на 599 млрд руб.), при ведении бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности — 586 (на 813,5 млрд руб.).

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