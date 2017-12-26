Пустые квартиры обанкротят девелоперов

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в настоящее время в сданных в эксплуатацию новостройках в Екатеринбурге не продано около 15 тыс. квартир. Застройщики вынуждены тратить серьезные финансовые ресурсы для обслуживания этого жилья. Они платят коммунальные платежи, налоги, а также нанимают специальных сотрудников, которые регулярно следят за квартирами. В ближайшие годы расходы девелоперов на эти цели могут многократно вырасти. Из-за отмены долевого строительства застройщики потеряют возможность продавать жилье на стадии котлована.В настоящее время к моменту сдачи дома в эксплуатацию девелоперы в среднем не могут продать 50-70% площадей. После запрета долевого строительства этот показатель составит 100%. Сроки продажи новостроек удлинятся на полтора-два года (столько в среднем занимает процесс строительства дома от закладки до ввода в эксплуатацию). В результате застройщики будут вынуждены обслуживать огромное число готовых квартир.Президент Российской гильдии риэлторов, глава девелоперской компании BeGranD Татьяна Деменок рассказала УрБК о том, во сколько обходится обслуживание жилья в введенных новостройках.«Конечно, мы вынуждены нести дополнительные затраты. Застройщик должен зарегистрировать право собственности на себя либо на свою дочернюю компанию. Это позволит применять упрощенную систему налогообложения. Также мы обязаны платить коммунальные услуги. Приведу пример. В нашем новом доме не продано 10-12 квартир. Они ждут своего инвестора. Ежемесячно мы платим за их обслуживание около 200 тыс. руб.», — сообщила Татьяна Деменок.По ее словам, часть средств уходит на то, чтобы заплатить за услуги специального человека, в обязанность которого входит следить за пустующими квартирами.«Если гипотетически предположить, что квартира не будет продана в течение одного-двух лет после сдачи в эксплуатацию, то это может привести к серьезным проблемам. Потребительские качества не ухудшаются. Однако у нас основной покупатель — женщины. Они, как правило, чутко реагируют на атмосферу квартиры. Когда там несколько лет никто не живет, у них возникает ощущение, что это нежилое помещение», — полагает Татьяна Деменок.Иными словами, длительное простаивание квартиры снижает ее конкурентоспособность. Не исключено, что в будущем застройщикам придется значительно снижать цену для ускорения процесса поиска покупателя на такое жилье.Многие застройщики пока недооценивают масштаб этой проблемы. До начала кризиса в Екатеринбурге к моменту сдачи дома в эксплуатацию девелоперы продавали 85-90% всех квартир. Затраты на обслуживание готового жилья тогда были минимальными. Отмена долевого строительства может сделать их неподъемными для многих свердловских застройщиков.«Нельзя допустить увеличения срока продажи дома. Это приведет к ощутимым потерям для всех застройщиков. Что такое пустые квартиры? Это коммунальные расходы и неизбежные ремонты. К примеру, если квартиру регулярно не проветривать, то у нее начнут отклеиваться обои, или в ней обязательно что-нибудь протечет и затопит соседей. Конечно, мы с этим боремся. Но одно дело, когда стоят 20 квартир, другое — 200. Это сколько нужно людей, чтобы каждый день проветривать все это жилье, проверять все краны? Самое страшное — дом без хозяина. Когда квартира стоит одна, она требует дополнительных затрат. Именно их я больше всего боюсь, если нам запретят привлекать средства дольщиков», — рассказал в ходе итоговой пресс-конференции глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.Напомним, что на прошлой неделе правительство РФ утвердило трехэтапный план перехода от долевого строительства к банковскому сопровождению. Документ был разработан Минстроем, Минфином, Банком России и АИЖК. Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение за три года отменить схему долевого строительства.Как отмечают эксперты, этот шаг сильнее всего ударит по малым и средним застройщикам. Они не только потеряют возможность привлекать «дешевые» средства дольщиков, но и будут тратить серьезные ресурсы на обслуживание уже готовых квартир. Многие девелоперы будут вынуждены свернуть свою производственную деятельность или пройти через процедуру банкротства. Рентабельность работы крупных застройщиков из-за нововведений также заметно ухудшится.