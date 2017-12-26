Академический: новая школа ЖКХ

В Екатеринбурге 25 декабря 2017 года АО «РСГ-Академическое», ЗАО «УК «Академический» и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для жилищно-коммунального хозяйства. Также стороны достигли договоренности о создании базовой кафедры ЖКХ, которая позволит формировать у будущих специалистов практические умения, необходимые для эффективной работы в современной управляющей компании.Документ подписали генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, ректор Уральского экономического университета Яков Силин и генеральный директор ЗАО «УК «Академический» Николай Смирнягин.Участники мероприятия отметили, что сотрудничество бизнеса и вуза в данном случае предусматривает проведение научных исследований в области экономики, менеджмента и маркетинга, а также обучение специалистов по совместно разработанным образовательным программам и системную практику студентов в управляющей компании.По словам Виктора Киселева, инженерная инфраструктура нового района уральской столицы сегодня растет высокими темпами, внедряются современные технологии, и потребность в квалифицированных кадрах увеличивается с каждым днем.«Без специалистов в области обслуживания жилья, предоставления коммунальных услуг развитие невозможно. Нужны грамотные люди, которые понимают, что нужно сделать, чтобы система ЖКХ заработала эффективно, обеспечив комфорт жителей. Мы изначально при возведении Академического закладывали современные нормы проектирования, содержания жилья, и сегодня имеем энергопотери ниже, чем в Европе. Но район растет, и кадры очень нужны. Уверен, что совместная работа с УрГЭУ даст хороший результат», — отметил Виктор Киселев.Николай Смирнягин добавил, что обслуживание 60 тыс. жителей Академического сегодня осуществляют более 600 человек. Между тем уже в ближайшей перспективе население района увеличится в разы, соответственно, должно возрасти и число сотрудников управляющей компании.«Этим людям необходима высокая квалификация. У нас очень сложное инженерное оборудование, современная технология управления, IT-технологии, непростая и требующая специальных знаний система социальных взаимоотношений. К сожалению, до сегодняшнего дня профессионалов-практиков конкретно в эту отрасль никто не готовил. Надеемся, что теперь мы не только начнем переучивать профессиональные кадры для сферы ЖКХ, но сможем изменить сам подход к этому вопросу, чтобы молодежь поняла: это интересное, ответственное дело, которому стоит учиться и потом работать по специальности», — сказал руководитель УК «Академический».По словам Якова Силина, хотя в УрГЭУ уже два года действует кафедра экономики ЖКХ, качественная подготовка специалистов сегодня не может быть только теоретической. Необходимо глубокое погружение в практику, причем основанное на самых современных технологиях. Именно такой механизм и создается при сотрудничестве вуза и строительной компании на базе УК «Академический».«После подписания соглашения мы станем работать над одним благим делом. Университет хотел бы быть полезен управляющей компании, жителям Академического и всему городу с точки зрения подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников. В то же время современная система подготовки возможна только при условии практики, и университет один не сумеет ее создать. Соглашение направлено на то, чтобы сформировать связующий механизм — базовую кафедру, где будут объединены усилия образовательной системы, практиков управляющей компании и строителей. Такого опыта в сфере ЖКХ еще нет на Урале», — пояснил Яков Силин.Эксперты отмечают, что трехстороннее сотрудничество уже в ближайшем будущем приведет к формированию в Екатеринбурге новой школы подготовки сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Она будет поставлять кадры не только в Академический, но в и другие районы города, а также за его пределы. Итогом совместной работы застройщика, управляющей компании и вуза станет формирование иного образа работника ЖКХ — это будет специалист, способный организовать и вести успешный клиентоориентированный бизнес.