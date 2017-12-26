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Каждый десятый заемщик в Свердловской области старше 60 лет

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. В ноябре 2017 года в структуре заемщиков Свердловской области с действующими кредитами 9,7% занимали граждане старше 60 лет. По данным национального бюро кредитных историй (НБКИ), регион занимает 28 место среди субъектов РФ по доле заемщиков этого возраста.



В целом по России доля заемщиков старше 60 лет в общей структуре в ноябре составила 10,4%. За последний месяц показатель вырос на 1 процентный пункт (п.п.). Это самый значительный рост среди всех возрастных групп заемщиков.



Также увеличилась доля заемщиков в возрастных сегментах моложе 25 лет (+0,4 п.п.), от 30 до 39 лет (+0,5 п.п.) и от 40 до 49 лет (+0,1 п.п.). В свою очередь, снижение доли было отмечено в категориях заемщиков от 25 до 29 лет (-1,4 п.п.) и от 50 до 59 лет (-0,6 п.п.).



«Розничное кредитование в 2017 году активно растет по всем типам кредитов — как обеспеченных, так и необеспеченных. Растет и количество заемщиков всех возрастных категорий с действующими кредитами. При этом с точки зрения возрастной структуры заемщиков, самый большой рост демонстрирует сегмент граждан старше 60 лет. Этой категории заемщиков свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый. Кроме того, эти люди получают пенсию, а значит, имеют стабильный и прогнозируемый доход. Однако говорить о каких-то ярко выраженных предпочтениях кредиторов именно к данной возрастной категории не приходится. Не менее активно кредитуются заемщики наиболее работоспособного возраста (от 30 до 39 лет), а также самые молодые граждане моложе 25 лет, которые являются резервом для роста розничного кредитования в будущем», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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