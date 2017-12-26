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В Екатеринбурге ужесточат правила прохода на железнодорожный вокзал
26 декабрь 2017 (12:31)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. В Екатеринбурге с 28 декабря 2017 года изменится схема движения пешеходов по территории, прилегающей к территории железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба «Свердловской железной дороги» (СвЖД).
В частности, для прохода от станции метро «Уральская» на привокзальную площадь, а также к остановкам общественного транспорта в СвЖД рекомендуют проследовать по переулку Невьянский, затем повернуть налево на улицу Челюскинцев.
Сквозной проход по улице Вокзальной (вдоль здания вокзала Екатеринбурга) возможен только с прохождением досмотра багажа и ручной клади.
Проход на территорию вокзального комплекса Екатеринбурга будет возможен только через два досмотровых павильона на привокзальной площади и досмотровую зону в западном крыле здания (вход со стороны станции метро «Уральская»).
«В пункте досмотра все пассажиры будут проходить через многозонные металлодетекторы (рамки). Досмотр багажа и ручной клади будет осуществляться с помощью стационарных рентгеновских установок конвейерного типа (интроскопов). Выход с территории вокзального комплекса — свободный (для этого в периметровом ограждении предусмотрены калитки)», — говорится в сообщении.
Из-за нововведений в СвЖД рекомендовали пассажирам заранее прибывать на вокзал, поскольку досмотр будет занимать определенное время.
В частности, для прохода от станции метро «Уральская» на привокзальную площадь, а также к остановкам общественного транспорта в СвЖД рекомендуют проследовать по переулку Невьянский, затем повернуть налево на улицу Челюскинцев.
Сквозной проход по улице Вокзальной (вдоль здания вокзала Екатеринбурга) возможен только с прохождением досмотра багажа и ручной клади.
Проход на территорию вокзального комплекса Екатеринбурга будет возможен только через два досмотровых павильона на привокзальной площади и досмотровую зону в западном крыле здания (вход со стороны станции метро «Уральская»).
«В пункте досмотра все пассажиры будут проходить через многозонные металлодетекторы (рамки). Досмотр багажа и ручной клади будет осуществляться с помощью стационарных рентгеновских установок конвейерного типа (интроскопов). Выход с территории вокзального комплекса — свободный (для этого в периметровом ограждении предусмотрены калитки)», — говорится в сообщении.
Из-за нововведений в СвЖД рекомендовали пассажирам заранее прибывать на вокзал, поскольку досмотр будет занимать определенное время.
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