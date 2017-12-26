Кризис
Свердловскстат зафиксировал степень износа основных фондов региона на уровне 57,5%
26 декабрь 2017 (12:18)
В текущих ценах полная учетная стоимость всех основных фондов Свердловской области с учетом переоценки, проведенной коммерческими организациями к концу 2016 года, составила 6 трлн 086,9 млрд руб. со степенью износа 57,5%, сообщает Свердловскстат.
По данным статистики, остаточная стоимость (за вычетом износа) составила 2 трлн 590,2 млрд руб., начисленный за отчетный год учетный износ — 206,4 млрд руб. Коэффициент обновления основных фондов в 2016 году составил 6,9%, коэффициент ликвидации — 0,6.
Наибольший удельный вес в структуре всех основных фондов на конец 2016 года занимали основные фонды видов экономической деятельности: транспорт и связь — 45,5%, обрабатывающие производства — 14,7%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 13%.
По данным статистики, остаточная стоимость (за вычетом износа) составила 2 трлн 590,2 млрд руб., начисленный за отчетный год учетный износ — 206,4 млрд руб. Коэффициент обновления основных фондов в 2016 году составил 6,9%, коэффициент ликвидации — 0,6.
Наибольший удельный вес в структуре всех основных фондов на конец 2016 года занимали основные фонды видов экономической деятельности: транспорт и связь — 45,5%, обрабатывающие производства — 14,7%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 13%.
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