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В ФИФА прокомментировали отставку Мутко

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) прокомментировала решение вице-премьера Виталия Мутко приостановить свои полномочия главы Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает ТАСС.



«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», — заявили в организации.



Ранее, 25 декабря, Мутко рассказал о намерении оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении от Олимпиад. Чиновник подаст иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

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