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В Петербурге напали на водителя автобуса со школьниками

В Санкт-Петербурге водитель Range Rover набросился с ножом на водителя автобуса. Об этом сообщает «Фонтанка».



Отмечается, что инцидент произошел на Октябрьской набережной напротив библиотеки имени Крупской. Range Rover подрезал автобус, перевозивший школьников из Кировска, водитель автобуса сделал находившемуся за рулем внедорожника мужчине замечание за неаккуратное вождение.



В ответ водитель Range Rover пырнул шофера автобуса ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавший был направлен в Александровскую больницу с проникающим ранением.

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