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Третий запуск с космодрома Восточный перенесен
26 декабрь 2017 (12:09)
Подготовка к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный начнется после новогодних праздников, сам запуск перенесен. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на космодроме.
«Все составные части: ракета-носитель «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты «Канопус» номер три и номер четыре уже находятся на космодроме. Подготовка к запуску стартует сразу после окончания новогодних праздников и завершится пуском 1 февраля», — рассказал он.
Третий запуск с Восточного планировалось осуществить 26 января.
Предыдущий запуск с космодрома закончился неудачей. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.
«Все составные части: ракета-носитель «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты «Канопус» номер три и номер четыре уже находятся на космодроме. Подготовка к запуску стартует сразу после окончания новогодних праздников и завершится пуском 1 февраля», — рассказал он.
Третий запуск с Восточного планировалось осуществить 26 января.
Предыдущий запуск с космодрома закончился неудачей. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.
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