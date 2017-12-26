Дайджест
Российские чиновники подарили детям бракованные подарки
26 декабрь 2017 (12:09)
Администрация Санкт-Петербурга закупила 2,5 тыс. наушников для Apple iPhone в подарок детям из неблагополучных семей. Позднее оказалось, что плееров или телефонов американского бренда у маленьких петербуржцев нет, а сами подарки бракованные, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в одном из социальных центров города.
На закупку устройств из бюджета выделили 4 млн руб. По данным издания, дети пожаловались, что подарки не работают, а на некоторых оказалась повреждена упаковка. Как минимум, 10% наушников оказались сломаны. В комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проблему признали.
«В соответствии с техническим заданием государственного контракта гарантийный срок наушников составляет не менее 2 месяцев. В соответствии с этим все наушники с выявленными дефектами будут заменены на рабочие в установленный срок подрядной организацией», — пообещали чиновники.
Поставщиком наушников выступил президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества Алексей Аранович, но от комментариев он воздержался.
На закупку устройств из бюджета выделили 4 млн руб. По данным издания, дети пожаловались, что подарки не работают, а на некоторых оказалась повреждена упаковка. Как минимум, 10% наушников оказались сломаны. В комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проблему признали.
«В соответствии с техническим заданием государственного контракта гарантийный срок наушников составляет не менее 2 месяцев. В соответствии с этим все наушники с выявленными дефектами будут заменены на рабочие в установленный срок подрядной организацией», — пообещали чиновники.
Поставщиком наушников выступил президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества Алексей Аранович, но от комментариев он воздержался.
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