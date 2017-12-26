Дайджест
Кобзона исключили из совета при Минкульте
26 декабрь 2017 (12:09)
Министр культуры России Владимир Мединский изменил состав экспертного совета при ведомстве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Совет расширен с 22 до 33 человек: приказом Мединского в него вошли Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров. Из состава совета исключен Иосиф Кобзон.
«В настоящее время в совете в составе 33 человека. Идея заключалась в том, чтобы от каждой отрасли было по два-три уважаемых человека», — заявил первый замминистра Владимир Аристархов на заседании совета.
В совет также вошли директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, председатель Совета союза композиторов России Алексей Рыбников.
Совет расширен с 22 до 33 человек: приказом Мединского в него вошли Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров. Из состава совета исключен Иосиф Кобзон.
«В настоящее время в совете в составе 33 человека. Идея заключалась в том, чтобы от каждой отрасли было по два-три уважаемых человека», — заявил первый замминистра Владимир Аристархов на заседании совета.
В совет также вошли директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, председатель Совета союза композиторов России Алексей Рыбников.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В общественный совет при Минэнерго и ЖКХ Свердловской области вошли 25 человек
- Дмитрий Пумпянский избран новым председателем наблюдательного совета УрФУ
- В составе совета по инвестициям Свердловской области произошли изменения
- Девять из одиннадцати членов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» не переизбраны в новый состав Совета
- «Первый» огосударствился