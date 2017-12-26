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Кобзона исключили из совета при Минкульте

Министр культуры России Владимир Мединский изменил состав экспертного совета при ведомстве. Об этом сообщает «Интерфакс».



Совет расширен с 22 до 33 человек: приказом Мединского в него вошли Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров. Из состава совета исключен Иосиф Кобзон.



«В настоящее время в совете в составе 33 человека. Идея заключалась в том, чтобы от каждой отрасли было по два-три уважаемых человека», — заявил первый замминистра Владимир Аристархов на заседании совета.



В совет также вошли директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, председатель Совета союза композиторов России Алексей Рыбников.

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