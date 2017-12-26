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Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»

УрБК, Москва, 26.12.2017. Платежные системы Visa и Mastercard были исключены из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой Банка России для развития финансовых технологий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой собственные источники.



По одной из версий, такое решение было принято, поскольку ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании.



Отметим, что 12 октября 2017 года «Финтех» разослал пресс-релиз, в котором говорилось, что Visa и Mastercard стали его ассоциированными членами.

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