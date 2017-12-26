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Екатеринбургская гордума приняла в третьем чтении проект городского бюджета на 2018 год

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Екатеринбургская городская дума приняла в третьем чтении проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 года.



Главный финансовый документ города представила замглавы департамента финансов горадминистрации Анна Турунцева. По ее словам, общий объем доходов на 2018 год запланирован на уровне 36 млрд 530 млн руб., на 2019 год — 34 млрд 656 млн руб., на 2020 год — 35 млрд 606 млн руб.



Расходы городской казны на 2018 год запланированы на уровне 37 млрд 417 млн руб., на 2019 год — 35 млрд 465 млн руб., на 2020 год — 36 млрд 350 млн руб. Дефицит бюджета Екатеринбурга в 2018 году прогнозируется на уровне 886 млн руб. (4,7% от объема дохода), в 2019 году — 809 млн руб. (4,2%), в 2020 году — 744 млн руб. (3,7%).



На сегодняшнем обсуждении депутатов в основном интересовало, почему в проекте бюджета не заложены средства на проектирование второй линии метро. Один из народных избранников предложил ради этого отказаться от покупки новых вагонов для подземки.



Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ответ пояснил, что вопрос о второй линии метрополитена будет рассматриваться не раньше 2019 года. Однако только в том случае, если Екатеринбург выиграет заявку на проведение ЭКСПО-2025. По остальным параметрам главный финансовый документ города особых вопросов у депутатов не вызвал.

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