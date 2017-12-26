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На шахте «Распадская» ЕВРАЗа с начала года добыли 6 млн тонн угля
26 декабрь 2017 (10:53)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Коллектив шахты «Распадская» с начала 2017 года добыл 6 млн т угля. Этого показателя предприятию не удавалось достичь с 2009 года. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.
Весомый вклад в общий результат вложили бригадиры добычных участков Рустам Муминов, Алексей Иванов и Станислав Ковтунец.
«На сегодняшний день на шахте трудятся свыше двух тысяч человек и каждый вовлечен в развитие Распадской, все объединены общей идеей. Усилиями технической и производственной служб шахты мы завершили крупный инвестиционный проект по освоению пласта 6-6а, запустили лаву 4-6-33, вдвое увеличили темпы проходческих работ. Теперь нам необходимо поддерживать заданный темп», — отметил директор шахты «Распадская» Николай Кигалов.
В настоящее время на шахте «Распадская» отработкой запасов занимаются семь подготовительных и три добычных участка. Средняя ежемесячная добыча составляет около 500 тыс. т. угля, а проходческие работы —1,8 тыс. погонных метров.
За аналогичный период прошлого года горняки «Распадской» добыли почти 5 млн т угля и прошли около 16 км горных выработок. В 2017 году показатели по добыче и проходке выросли на 20-30%.
Шахта «Распадская» добывает уголь ценной марки ГЖ, который характеризуется высоким показателем спекаемости, обладает низкой зольностью и востребован на отечественных и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике «Распадская» концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.
Весомый вклад в общий результат вложили бригадиры добычных участков Рустам Муминов, Алексей Иванов и Станислав Ковтунец.
«На сегодняшний день на шахте трудятся свыше двух тысяч человек и каждый вовлечен в развитие Распадской, все объединены общей идеей. Усилиями технической и производственной служб шахты мы завершили крупный инвестиционный проект по освоению пласта 6-6а, запустили лаву 4-6-33, вдвое увеличили темпы проходческих работ. Теперь нам необходимо поддерживать заданный темп», — отметил директор шахты «Распадская» Николай Кигалов.
В настоящее время на шахте «Распадская» отработкой запасов занимаются семь подготовительных и три добычных участка. Средняя ежемесячная добыча составляет около 500 тыс. т. угля, а проходческие работы —1,8 тыс. погонных метров.
За аналогичный период прошлого года горняки «Распадской» добыли почти 5 млн т угля и прошли около 16 км горных выработок. В 2017 году показатели по добыче и проходке выросли на 20-30%.
Шахта «Распадская» добывает уголь ценной марки ГЖ, который характеризуется высоким показателем спекаемости, обладает низкой зольностью и востребован на отечественных и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике «Распадская» концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.
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