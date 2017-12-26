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Минтранс предложил ограничить автомобилям скорость до 20 км/ч в «велосипедных зонах»

УрБК, Москва, 26.12.2017. Минтранс РФ разработал поправки в ПДД, которые регламентируют появление в российских городах территорий, где велосипедисты получат абсолютное преимущество перед любыми транспортными средствами — «велосипедные зоны».



Поправки опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов. Проект прошел все экспертизы и в скором времени будет принят правительством.



Согласно изменениям, «велосипедные зоны» будут обозначены специальными знаками. Автомобилям в таких зонах ограничат разрешенную скорость движения до 20 км/ч. Велосипедистам в таких зонах разрешат ездить по всей ширине проезжей части, а пешеходам — переходить дорогу в любых местах, а не только по пешеходным переходам.



Кроме того, новая редакция ПДД запрещает велосипедистам пересекать дорогу только по нерегулируемым пешеходным переходам. Сейчас велосипедисты обязаны спешиваться при пересечении проезжей части и по «зебре».



Также поправки уточняют обстоятельства, при которых велосипедистам разрешено ездить по тротуарам. В действующей редакции им разрешено двигаться по тротуару, если «отсутствует возможность двигаться» по велодорожке или проезжей части. В новой редакции движение по тротуарам разрешено только «когда движение по проезжей части дороги, велосипедной дорожке или велопешеходной дорожке невозможно из-за наличия препятствий на них». При этом препятствием не могут считаться движущиеся или припаркованные автомобили.



В то же время автомобилистам запретят останавливаться на «велосипедных и велопешеходных дорожках», «в местах, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть», а также «перед бордюрными пандусами, предназначенными для маломобильных граждан». По действующим ПДД автомобилям запрещено останавливаться на полосе для велосипедистов и в других местах, штраф — 1,5-3 тыс. руб.

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