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Власти Екатеринбурга будут искать альтернативу метро в случае выигрыша заявки на ЭКСПО-2025
26 декабрь 2017 (10:13)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб не исключил, что в случае проведения в городе ЭКСПО-2025 будут рассмотрены альтернативы второй ветке метро. Об этом А. Якоб рассказал в эфире программы «Открытая студия».
По его словам, вопрос о целесообразности строительства подземки будет решаться после завершения проекта планировки территории вокруг «Экспо-парка». В 2019 году (при условии выигрыша заявки) специалисты приступят к транспортному моделированию и расчету пассажиропотока.
«Я думаю, это будет комплексное транспортное решение. Полагаю, там будут все виды транспорта, в том числе исключать метрополитен нельзя. Но надо понимать, что это решение достаточно дорогое. Если будут какие-то иные эффективные, удобные решения, то они могут быть вполне конкурентные по сравнению с метрополитеном», — сказал глава администрации Екатеринбурга.
Ранее бывший глава города, член Сената Аркадий Чернецкий заявил, что Екатеринбург обязательно получит финансирование на строительство второй линии метро в случае выигрыша заявки на проведение ЭКСПО-2025.
По его словам, вопрос о целесообразности строительства подземки будет решаться после завершения проекта планировки территории вокруг «Экспо-парка». В 2019 году (при условии выигрыша заявки) специалисты приступят к транспортному моделированию и расчету пассажиропотока.
«Я думаю, это будет комплексное транспортное решение. Полагаю, там будут все виды транспорта, в том числе исключать метрополитен нельзя. Но надо понимать, что это решение достаточно дорогое. Если будут какие-то иные эффективные, удобные решения, то они могут быть вполне конкурентные по сравнению с метрополитеном», — сказал глава администрации Екатеринбурга.
Ранее бывший глава города, член Сената Аркадий Чернецкий заявил, что Екатеринбург обязательно получит финансирование на строительство второй линии метро в случае выигрыша заявки на проведение ЭКСПО-2025.
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