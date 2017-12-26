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Власти Екатеринбурга будут искать альтернативу метро в случае выигрыша заявки на ЭКСПО-2025

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб не исключил, что в случае проведения в городе ЭКСПО-2025 будут рассмотрены альтернативы второй ветке метро. Об этом А. Якоб рассказал в эфире программы «Открытая студия».



По его словам, вопрос о целесообразности строительства подземки будет решаться после завершения проекта планировки территории вокруг «Экспо-парка». В 2019 году (при условии выигрыша заявки) специалисты приступят к транспортному моделированию и расчету пассажиропотока.



«Я думаю, это будет комплексное транспортное решение. Полагаю, там будут все виды транспорта, в том числе исключать метрополитен нельзя. Но надо понимать, что это решение достаточно дорогое. Если будут какие-то иные эффективные, удобные решения, то они могут быть вполне конкурентные по сравнению с метрополитеном», — сказал глава администрации Екатеринбурга.



Ранее бывший глава города, член Сената Аркадий Чернецкий заявил, что Екатеринбург обязательно получит финансирование на строительство второй линии метро в случае выигрыша заявки на проведение ЭКСПО-2025.

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