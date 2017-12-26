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Филиал «БАЗ-СУАЛ» не смог обжаловать взыскание с предприятия 293,8 млн рублей
26 декабрь 2017 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд на прошлой неделе оставил без удовлетворения жалобу филиала «БАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ» на решение суда предыдущей инстанции. Об этом сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.
22 декабря 2015 года Арбитражный суд суда Свердловской области постановил взыскать с предприятия 293,8 млн руб. Компания пыталась обжаловать решение в апелляционном порядке, однако решение суда оставлено без изменения.
22 декабря 2015 года Арбитражный суд суда Свердловской области постановил взыскать с предприятия 293,8 млн руб. Компания пыталась обжаловать решение в апелляционном порядке, однако решение суда оставлено без изменения.
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