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Российские телеканалы заплатили за права на показ ЧМ-2018 более 30 млн долл. США

УрБК, Москва, 26.12.2017. Российские телеканалы заплатили за права на показ Чемпионата мира по футболу в 2018 году более 30 млн долл. США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.



Речь идет о таких российских телекомпаниях, как Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». Источник издания в РФС уточнил, что телекомпаниям пришлось заплатить около 32-33 млн долл. США.



Ранее стоимость прав на показ Чемпионата мира оценивалась в 35-40 млн долл. США. О том, что матчи ЧМ-2018 по футболу покажут три российских телеканала, стало известно на прошлой неделе. Первую игру будет транслировать Первый канал, а финал — ВГТРК. Матчи будут проходить с 14 июня по 15 июля.

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