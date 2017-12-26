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РМК получила награду за активное взаимодействие с местными сообществами

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Русская медная компания (РМК) получила диплом Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров» за внедрение новых социальных технологий, способствующих вовлечению местных сообществ в преображение городской среды.



Как сообщает пресс-служба РМК, награждение состоялось в рамках общего собрания членов ассоциации в Москве и было приурочено к 15-летию «Форума Доноров». В ходе мероприятия были подведены итоги уходящего года в сфере развития благотворительной деятельности в России и обсуждались планы на 2018 год.



РМК в уходящем году реализовала ряд социальных программ, которые предполагали активное участие жителей территорий присутствия предприятий компании. Одним из самых эффективных в этом отношении стал конкурс «Измени свой город к лучшему». В рамках него учащиеся школ городов и поселений Челябинской области разрабатывали и защищали перед экспертными комиссиями свои проекты по улучшению городской среды. Лучшие из них получили от РМК гранты на реализацию в размере до 250 тыс. руб.



«Реализация социальных программ в тесном сотрудничестве с местными сообществами помогает решать действительно актуальные проблемы территорий, что делает такие проекты более устойчивыми. В свою очередь, конкурсная основа отбора инициатив дает возможность поддержать лучшие и самые эффективные из них. Результаты конкурса «Измени свой город к лучшему» об этом свидетельствуют», — отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.



Ассоциация «Форум Доноров» объединяет фонды и компании, системно занимающиеся благотворительностью. Членами «Форума доноров» являются 38 благотворительных организаций и крупнейшие компании из различных отраслей экономики России. С 2017 года в российскую ассоциацию грантодающих организаций «Форум доноров» входит благотворительный фонд РМК.

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