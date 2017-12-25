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Суд запретил Среднеуральской птицефабрике сбрасывать сточные воды в Молебское болото

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Верхнепышминский городской суд запретил ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» сбрасывать сточные воды в Молебское болото. Об этом сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.



Суд прошел 20 декабря 2017 года по иску Свердловского межрайонного природоохранного прокурора, который требовал обязать птицефабрику получить разрешение на сброс сточных вод в Молебское болото и перечислить задолженность платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2016 год в размере чуть более 1,3 млн руб.



«Исковые требования удовлетворены в части внесения задолженности по плате за НВОС и запрета на сброс сточных вод в водный объект — болото Молебское, в оставшейся части отказано», — прокомментировали в Департаменте Росприроднадзора по УрФО.



Надзорный орган был привлечен на суде в качестве третьего лица.

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