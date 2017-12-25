Кризис

Агентство RAEX отозвало кредитный рейтинг ОК «РУСАЛ»

Агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало кредитный рейтинг объединенной компании (ОК) «РУСАЛ». Об этом говорится в сообщении RAEX.



Решение принято в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием информации для применения действующей методологии.



Отметим, что ОК «РУСАЛ» является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире.

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