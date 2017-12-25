Кризис
Агентство RAEX отозвало кредитный рейтинг ОК «РУСАЛ»
25 декабрь 2017 (17:55)
Агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало кредитный рейтинг объединенной компании (ОК) «РУСАЛ». Об этом говорится в сообщении RAEX.
Решение принято в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием информации для применения действующей методологии.
Отметим, что ОК «РУСАЛ» является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире.
Решение принято в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием информации для применения действующей методологии.
Отметим, что ОК «РУСАЛ» является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире.
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