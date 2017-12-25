Дайджест
Организаторы конкурса «Краса России — Первоуральск 2017» отметили благодарностью Александра Ханина
25 декабрь 2017 (17:41)
Дирекция конкурса «Краса России — Первоуральск 2017» направила благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.
«Дирекция выражает благодарность Ханину Александру Алексеевичу за активное содействие и помощь в реализации шестого ежегодного всероссийского конкурса «Краса России — Первоуральск 2017», — говорится в благодарственном письме.
Документ подписали организаторы «Красы России» в Первоуральске Евгений Гуляев и Яна Плотникова.
«Дирекция выражает благодарность Ханину Александру Алексеевичу за активное содействие и помощь в реализации шестого ежегодного всероссийского конкурса «Краса России — Первоуральск 2017», — говорится в благодарственном письме.
Документ подписали организаторы «Красы России» в Первоуральске Евгений Гуляев и Яна Плотникова.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Александр Ханин получил благодарность за помощь в организации турнира по хоккею с мячом «Плетеный мяч-2017»
- Федерация автоспорта Первоуральска оценила вклад Александра Ханина в развитие автомобильного спорта
- Администрация Билимбаевского сельского управления выразила благодарность Александру Ханину
- Александр Ханин получил благодарность за помощь в развитии инфраструктуры базы отдыха «Сосновый бор»
- Королева красоты обнаружена мертвой в Бурятии