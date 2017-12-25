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Организаторы конкурса «Краса России — Первоуральск 2017» отметили благодарностью Александра Ханина

Дирекция конкурса «Краса России — Первоуральск 2017» направила благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.



«Дирекция выражает благодарность Ханину Александру Алексеевичу за активное содействие и помощь в реализации шестого ежегодного всероссийского конкурса «Краса России — Первоуральск 2017», — говорится в благодарственном письме.



Документ подписали организаторы «Красы России» в Первоуральске Евгений Гуляев и Яна Плотникова.

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