Дайджест
В Якутии бывшую сотрудницу вуза обвиняют в краже стипендий
25 декабрь 2017 (17:17)
В Якутии бывшую работницу одного из вузов республики обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
«По версии следствия, обвиняемая, в течении ряда лет, имея в своем распоряжении пластиковые банковские карты отчисленных студентов, незаконно включала их персональные данные и номера банковских счетов в составленные ею электронные ведомости выплаты стипендий», — сообщили в прокуратуре.
На счета отчисленных студентов, данными о которых владела экс-сотрудница, перечислялись денежные средства. По данным прокуратуры, обвиняемая их похищала путем обмана, общая сумма причиненного ущерба составила более 14 млн руб.
«По версии следствия, обвиняемая, в течении ряда лет, имея в своем распоряжении пластиковые банковские карты отчисленных студентов, незаконно включала их персональные данные и номера банковских счетов в составленные ею электронные ведомости выплаты стипендий», — сообщили в прокуратуре.
На счета отчисленных студентов, данными о которых владела экс-сотрудница, перечислялись денежные средства. По данным прокуратуры, обвиняемая их похищала путем обмана, общая сумма причиненного ущерба составила более 14 млн руб.
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