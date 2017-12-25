Дайджест
В Афганистане произошел мощный взрыв
25 декабрь 2017 (17:17)
В Кабуле, столице Афганистана, произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, взрыв произошел неподалеку от здания разведывательного управления Афганистана.
Представитель министерства внутренних дел страны подтвердил факт инцидента, передает TOLOnews. Однако власти пока не сообщают о погибших или пострадавших.
В то же время источники TOLOnews заявили, что взрыв устроил смертник. По их данным, в результате погибли три человека.
По данным агентства, взрыв произошел неподалеку от здания разведывательного управления Афганистана.
Представитель министерства внутренних дел страны подтвердил факт инцидента, передает TOLOnews. Однако власти пока не сообщают о погибших или пострадавших.
В то же время источники TOLOnews заявили, что взрыв устроил смертник. По их данным, в результате погибли три человека.
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