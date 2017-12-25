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В Афганистане произошел мощный взрыв

В Кабуле, столице Афганистана, произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Reuters.



По данным агентства, взрыв произошел неподалеку от здания разведывательного управления Афганистана.



Представитель министерства внутренних дел страны подтвердил факт инцидента, передает TOLOnews. Однако власти пока не сообщают о погибших или пострадавших.



В то же время источники TOLOnews заявили, что взрыв устроил смертник. По их данным, в результате погибли три человека.

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