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Доля жалеющих о распаде СССР россиян заметно выросла

Доля россиян, которые жалеют о распаде СССР, достигла максимума с 2009 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса Левада-центра.



По данным социологов, 58% россиян сожалеют, что Советский Союз развалился. Еще 25% не испытывают таких чувств, а 16% затруднились ответить.



Среди причин, по которым распад СССР вызывает сожаление, указывается то, что «разрушена единая экономическая система» (54%), «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе» (36%), «возросло взаимное недоверие, ожесточенность» (34%). Также россияне посетовали на то, что «разрушаются связи с родственниками, друзьями» (26%), «утрачено чувство, что ты повсюду «как дома» » (25%), «трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых» (15%).

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