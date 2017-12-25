Дайджест
Япония намерена закупить американские самолеты F-35B
25 декабрь 2017 (17:17)
Министерство обороны Японии рассматривает вопрос о закупке американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Киодо».
Отмечается, что благодаря короткому взлету и возможности вертикальной посадки эти самолеты могут быть установлены на вертолетаносцах.
Агентство добавляет, что японские власти объясняют эти меры противодействием Пекину, который, по мнению Токио, наращивает военную активность в прилегающих морях.
Отмечается, что благодаря короткому взлету и возможности вертикальной посадки эти самолеты могут быть установлены на вертолетаносцах.
Агентство добавляет, что японские власти объясняют эти меры противодействием Пекину, который, по мнению Токио, наращивает военную активность в прилегающих морях.
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