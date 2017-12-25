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На Сахалине опасаются схода лавин

В ряде районов Сахалина объявлена лавинная опасность. Об этом сообщает управление МЧС по региону.



«По информации регионального противолавинного центра ФГБУ «Сахалинское УГМС», 26 и 27 декабря на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется лавинная опасность», — говорится в сообщении.



Ранее на Сахалине объявили штормовое предупреждение.

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