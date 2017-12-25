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Nissan отзывает в России более 127 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 25.12.2017. Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», которая является официальным представителем автоконцерна Nissan на российском рынке, отзывает в России 127 тыс. 738 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.



«Причиной отзыва автомобилей Nissan Note (E11) и Tiida (С11) является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Исследования компании Takata позволили выявить нарушение плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 по 2014 годы. При срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву корпуса газогенератора», — говорится в сообщении.



Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года.

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