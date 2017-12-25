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РМК подписала соглашение с компанией «3М Россия» в сфере охраны труда

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Русская медная компания (РМК) в 2018 году начнет реализовывать масштабный комплекс мероприятий, направленных на профилактику профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Для обеспечения указанных мероприятий Русская медная компания подписала соответствующее соглашение о сотрудничестве с компанией «3М Россия» в сфере охраны труда на 2018 год. Церемония прошла в рамках корпоративной конференции, в которой приняли участие специалисты отделов охраны труда предприятий Группы.



На мероприятии были подведены итоги 2017 года и составлена дорожная карта на 2018 год по реализации программ, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности на предприятиях компании.



Кроме того, эксперты «3М Россия» презентовали участникам встречи итоги аудита предприятий Группы РМК, который проходил осенью 2017 года. С учетом специфики каждого производства, аудит выявил ряд общих для них зон развития. Среди них повышение качества подбора средств индивидуальной защиты с учетом конкретных условий труда и соблюдение персоналом правил применения средств индивидуальной защиты на производстве.



«В целом по Группе РМК аудит показал хорошие результаты: предприятия обеспечены всеми необходимыми качественными средствами индивидуальной защиты. Службы охраны труда демонстрируют высокую заинтересованность в результате работы и в постоянном улучшении производственной культуры на местах. Но есть необходимость повышения уровня сознательности самих работников, напомнить им о том, как важно для их здоровья правильное использование СИЗов», — заявил региональный представитель компании «3М Россия» по работе с клиентами Дмитрий Журавлев.



Для совершенствования системы охраны труда РМК и «3М Россия» подписали соглашение, которое предусматривает реализацию программ, направленных на профилактику возникновения профессиональных заболеваний, оценку эффективности средств индивидуальной защиты органов дыхания, снижение травматизма и визуализацию опасных зон.



«В РМК принят системный подход для обеспечения безопасности окружающей среды, человека, а также машин и механизмов. Поэтому после Года экологии мы решили посвятить 2018 год охране труда и промышленной безопасности. Стремясь к постоянному улучшению, мы намерены повысить сознательность сотрудников в части безопасного поведения на рабочих местах и способствовать общему росту производственной культуры», — сообщила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

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