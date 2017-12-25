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Росконтроль отнес в «черный список» 4 из 5 проверенных производителей слабосоленой форели

УрБК, Москва, 25.12.2017. Негосударственная организация «Росконтроль» по результатам экспертизы слабосоленой форели внесла в «черный список» производителей четырех из пяти компаний-участников теста. Исследование опубликовано на сайте Росконтроля.



Росконтрроль проверил продукцию марок — «Фишерель» («Наша семья»), «Меридиан», «Русское море», «Адара» и «ВкусВилл». В образцах первых четырех специалисты зафиксировали значительное превышение допустимого уровня микробов — в рыбе «Меридиан» он оказался выше в 20 раз, в образце «Фишерель» — в 31 раз. Это может свидетельствовать о том, что рыбу засаливали несвежую. В форели «ВкусВилл» показатель приближен к максимальной допустимой отметке.



Также в форели всех производителей, за исключением «ВкусВилл», специалисты зафиксировали консерванты, в том числе в продукции «Фишерель» — в два раза выше предельного допустимого значения.



По словам главного эксперта «Росконтроля» Ирины Аркатовой, производитель не имеет права превышать нормы по консервантам, так как они определены техническим регламентом Таможенного союза для каждого вида продукции.



Кроме того, производители всех марок указали на упаковках большее количество жиров, чем рыба содержала в реальности. Так, наибольшее расхождение выявлено в форели «Адара» — более чем в два раза, наименьшее — в рыбе бренда «ВкусВилл» (жирность занижена на 28%). Продукция этого бренда также оказалась самой малосоленой.



В результате Росконтроль внес производителей «Фишерель» («Наша семья»), «Меридиан», «Русское море» и «Адара» в «черный список».

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