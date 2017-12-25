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МУГИСО подало еще пять судебных исков к своей подведомственной организации
25 декабрь 2017 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) подало еще пять судебных исков к ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО». Об этом говорится в материалах арбитражного суда Свердловской области.
Сумма требований по первому иску составляет 92 тыс. руб., по второму — 94 тыс. руб., по третьему — 903 тыс. руб., по четвертому — 20 тыс. руб., по пятому — 180 тыс. руб.
Суть финансовых претензий министерства к ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в судебных документах пока не уточняется.
Напомним, ранее МУГИСО уже обращалось в суд с пятью исками к указанной организации на общую сумму более 1 млн руб. Все они приняты к производству.
Сумма требований по первому иску составляет 92 тыс. руб., по второму — 94 тыс. руб., по третьему — 903 тыс. руб., по четвертому — 20 тыс. руб., по пятому — 180 тыс. руб.
Суть финансовых претензий министерства к ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в судебных документах пока не уточняется.
Напомним, ранее МУГИСО уже обращалось в суд с пятью исками к указанной организации на общую сумму более 1 млн руб. Все они приняты к производству.
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