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МУГИСО подало еще пять судебных исков к своей подведомственной организации

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) подало еще пять судебных исков к ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО». Об этом говорится в материалах арбитражного суда Свердловской области.



Сумма требований по первому иску составляет 92 тыс. руб., по второму — 94 тыс. руб., по третьему — 903 тыс. руб., по четвертому — 20 тыс. руб., по пятому — 180 тыс. руб.



Суть финансовых претензий министерства к ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в судебных документах пока не уточняется.



Напомним, ранее МУГИСО уже обращалось в суд с пятью исками к указанной организации на общую сумму более 1 млн руб. Все они приняты к производству.

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