Новости дня

ФАС выявила нарушение прав пассажиров при продаже билетов РЖД

УрБК, Москва, 25.12.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает собственные требования к переоформлению билетов, ущемляющие интересы потребителей. Об этом говорится в сообщении ФАС.



По мнению ведомства, ФПК, пользуясь своим доминирующим положением на рынке пассажирских перевозок, нарушает законодательство при переоформлении билетов пассажирами на другой поезд.



«ФПК в таких случаях требует от пассажира вернуть старый билет и приобрести новый по стоимости на момент возврата, а также оплатить сбор за переоформление. Таким образом, пассажир вынужден оплатить не только сбор за переоформление, но и возникшую разницу в стоимости указанных билетов», — отмечается в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: