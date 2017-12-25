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ФАС выявила нарушение прав пассажиров при продаже билетов РЖД

25 декабрь 2017 (16:11)

УрБК, Москва, 25.12.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает собственные требования к переоформлению билетов, ущемляющие интересы потребителей. Об этом говорится в сообщении ФАС.

По мнению ведомства, ФПК, пользуясь своим доминирующим положением на рынке пассажирских перевозок, нарушает законодательство при переоформлении билетов пассажирами на другой поезд.

«ФПК в таких случаях требует от пассажира вернуть старый билет и приобрести новый по стоимости на момент возврата, а также оплатить сбор за переоформление. Таким образом, пассажир вынужден оплатить не только сбор за переоформление, но и возникшую разницу в стоимости указанных билетов», — отмечается в сообщении.

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