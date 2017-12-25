Кризис
В Свердловской области более 200 налоговых агентов имеют долги свыше 500 тыс. рублей
25 декабрь 2017 (15:03)
В Свердловской области на сегодняшний день насчитывается 207 злостных неплательщиков, имеющих долги по налогам свыше 500 тыс. руб. Их общая сумма налоговой задолженности составляет 248 млн руб., сообщает пресс-служба регионального УФНС.
Только за последние три месяца в ходе совместных рейдов несколько десятков недоимщиков оплатили задолженность свыше 10 млн руб.
Также налоговые органы арестовали свыше двух десятков транспортных средств, в том числе элитных иномарок. Всем неплательщикам ограничен выезд за рубеж, наложены аресты на счета в банках.
Только за последние три месяца в ходе совместных рейдов несколько десятков недоимщиков оплатили задолженность свыше 10 млн руб.
Также налоговые органы арестовали свыше двух десятков транспортных средств, в том числе элитных иномарок. Всем неплательщикам ограничен выезд за рубеж, наложены аресты на счета в банках.
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